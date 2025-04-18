Cumhuriyet Halk Partisi Kemalpaşa İlçe Başkanlığı, dün akşam yapılan gözaltıların, Cumhuriyet Bayramı konseriyle ilgili yargı sürecinin bir parçası olduğunu belirtti. Basının konuyu çarpıtarak kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını vurguladı.

Açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

"Kemalpaşa Belediyemize dün akşam saatlerinde yapılan gözaltılar, şikayete konu Cumhuriyet Bayramı konser etkinliği çerçevesinde belediyemiz tarafından yargıya taşınmış sürecin devamıdır. Bu süreç boyunca yapılan tüm tahkikatlar için çağrıldığında ifade vermeye giden ve gidecek olan belediye personelinin, akşam saatlerinde gözaltına alınarak yürütülmesi, son dönemde alışkanlık haline gelen bir uygulamanın devamı olarak görülmektedir. Belediyemiz ve başkanımız, konu ile ilgili ihbar aldığı ilk andan itibaren atılması gereken tüm adımları atmış, kamu kurumu görevlisi sorumluluğu ile hareket etmiştir. Bazı basın organlarında konuyu çarpıtarak haberleştirme gayesinde olanları görüyor ve kamuoyunu yanıltmanın suç olduğunu hatırlatıyoruz."