Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından yapılan denetimlerde, toplam 29 motosiklet trafikten men edildi. Denetimler, Dişli, Özburun ve Kemerkaya beldelerinde gerçekleştirildi ve plakasız, ehliyetsiz ve abart egzoz kullanan sürücüler tespit edildi.

İhlalcilere trafikten men!

Jandarma ekipleri, çevreye rahatsızlık veren ve trafik kurallarını ihlal eden motosiklet sürücülerine yönelik sıkı bir denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında, plakasız ve ehliyetsiz olarak araç kullanan sürücüler ile abart egzoz kullanarak çevreyi rahatsız eden motosikletler trafikten çekildi.