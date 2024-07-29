Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Dönmez'in yürütücülüğünü yaptığı ve TÜBİTAK tarafından desteklenen “Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Hastalarının Arıcılık Eğitimi ve İstihdamına Yönelik Pilot Bir Çalışma” projesi başarıyla tamamlandı. Proje kapsamında, Toplum Ruh Sağlığı Merkezine kayıtlı hastalara arıcılık eğitimi verildi. Eğitimler, Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde hem teorik hem de Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi arılığında uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

Arıcılık sektöründe profesyoneller yetişiyor

Prof. Dr. Ayşegül Dönmez, proje ile kronik ruhsal bozukluğu olan bireylerin arıcılık mesleği edinmesi, sosyal becerilerinin ve işlevselliklerinin artırılması ve maddi kazanç elde etmelerinin amaçlandığını belirtti. Ayrıca, projenin Toplum Temelli Tedavi ilkesine katkıda bulunmayı hedeflediğini vurguladı. Proje kapsamında verilen eğitimlerin sonunda başarılı olan katılımcılar, E-Devlet üzerinden sertifikalarını alarak arıcılık sektöründe profesyonel olarak çalışabilme imkanı elde ettiler.

Sosyal işlevselliklerde iyileşme

Prof. Dr. Dönmez, proje sayesinde kronik ruhsal sorunu olan bireylerin hastalık belirtilerinin hafiflediğini ve sosyal işlevselliklerinde anlamlı iyileşmeler görüldüğünü belirtti. Projenin, T.C. Kalkınma Planı ve Sağlık Bakanlığı Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı’nda belirtilen hedeflere ulaşılmasına katkı sağladığını ifade eden Dönmez, Korumalı İşyeri Modeli’nin kamu kuruluşları bünyesinde uygulanmasının öncülüğünü yaptıklarını söyledi.