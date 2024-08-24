Birlik Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası, (Sağlık-Sen) İzmir Şube Başkanı Berna Boran’ın hastane yemekleri ile ilgili konuştu. Hastane yemekleri yenmeyecek hâle geldiğine ve yemeklerin personelde rahatsızlanmalara yol açtığına dikkat çekerek, “Çalışanlarımızın ve hastalarımızın yedikleri yemeklerin acilen hastanelerimizin mutfaklarında yapılmalı, Sağlık Bakanlığı tarafından yemek hizmetleri acilen kamulaştırılmalıdır” dedi.

Sağlık-Sen İzmir Şube Başkanı Berna Boran’ın hastane yemekleri ile ilgili Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na çağrıda bulundu.

Devlet hastanelerinde yemeklerle ilgili sorunların arttığını vurgulayan Boran, İzmir’de 22 Ağustos’ta Ödemiş, Bayındır, Beydağ hastanelerinde çıkan yemekler nedeniyle personelde çok sayıda ishal vakası görüldüğünü aktardı.

Boran, Torbalı Devlet Hastanesi’nde verilen yemeğin içinde kurt çıktığını ve yemek şirketine ceza kesildiğini söyledi. Menemen, Aliağa, Foça Devlet Hastanelerindeki öğle yemeği saatinin 12.00’den 13.00-13.30 saatlerine çekilmesinin sağlık hizmeti sunumunun aksamasına neden olduğunu belirten Boran “Hastane yemeklerinin doyurucu olmaması, hijyen olmaması, yemeklerin kalitesiz olması ve daha bilmediğimiz pek çok yemek sorunu hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarımıza verilen değeri ortaya koymaktadır” ifadelerini kullandı.

"Yemek hizmetleri acilen kamulaştırılmalı"

“Öte yandan personele verilen yemekten hastanelerde yatarak tedavi gören hastaların da faydalandığını unutmamak gerekir” diyen Boran, şöyle konuştu:

“Görünen odur ki, devlet hastanelerinin yemek sorunu bitmeyecektir. Sağlık Bakanlığı tarafından yemek hizmetlerinin acilen kamulaştırılması gerekmektedir. Çalışanlarımızın ve hastalarımızın yedikleri yemeklerin hastanelerimizin mutfaklarında kendi personellerimiz tarafından yapılması acilen gerekmektedir. Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun kangrene dönmüş olan bu sorunu çözeceğine inanıyoruz.”