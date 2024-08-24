Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyünde yer alan Alexandria Troas Antik Kenti'nin iç limanı, zamanla doğa koşullarının etkisiyle kalp şeklini aldı ve içindeki tuzlu su, yılın belli dönemlerinde pembe renge dönüştü. Bu ilginç doğal oluşum, “Kalpli Göl” olarak biliniyor ve günümüzde ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Pembe renkli kalpli gölün oluşumu

Alexandria Troas’ın antik dönemlerde önemli bir ticaret merkezi olarak hizmet veren iç limanı, zamanla denizle bağlantısının kesilmesiyle bir göle dönüştü. Su sıcaklığının ve tuzluluğunun artmasıyla birlikte, 'Dunaliella salina' adlı mikroskobik bitkisel organizmaların çoğalması gölde pembe ve kırmızı tonlarının ortaya çıkmasına neden oldu. Bu mikroorganizmaların etkisiyle gölde görülen renk değişimi, özellikle Ağustos ve Eylül aylarında belirginleşiyor. Ayrıca, Kasım ve Aralık aylarında yaşanan ısı değişiklikleriyle gölde benzer renk tonları gözlemlenebiliyor.

Dünya'da pembe renkli 8. göl oldu

Kalpli Göl, benzersiz görünümüyle hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. 2 bin yıllık antik liman, dünya üzerinde bilinen ve pembe renge sahip 8 gölden birisi haline geldi. Gölde meydana gelen renk değişimleri ve kalp şeklindeki yapısı, bölgenin turizm potansiyelini artırıyor. Ancak, gölün doğal dokusunun korunması amacıyla araç trafiğine kapatıldı. Ziyaretçiler, sadece yaya olarak göl çevresinde gezebiliyor.

Bilimsel inceleme

Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Öztepe, göldeki renk değişiminin mikroorganizmalar ve mikro iklim etkisiyle gerçekleştiğini belirtti. Öztepe, gölün korunması ve bilimsel çalışmalara katkı sağlanması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biyoloji Bölümü uzmanlarının gölde keşfettiği mikroorganizmaların bilimsel çalışmalarda kullanılabileceğine dair veriler sunduğunu ifade etti.

Bölge turizme kazandırılacak

Prof. Dr. Öztepe, bölgede bir ziyaretçi bilgilendirme merkezi projesinin hazırlandığını belirtti. Bu proje, antik kentin Geç Akropoli bölgesindeki eski bir okul binasında yer alacak ve ziyaretçilere bilgi sunmayı amaçlayacak. Ayrıca, Kalpli Göl’ün çevresinde bilgilendirme panoları hazırlanacak ve bölgenin turizme kazandırılması hedeflenecek.