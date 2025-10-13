Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulması beklenen yeni İcra ve İflas Kanunu taslağı, maaşlardan yapılabilecek haciz oranlarında köklü bir değişiklik getiriyor.

Yıllardır yüzde 25 olan sınır değişiyor

Mevcut uygulamada, borçlu bir çalışanın maaşına en fazla yüzde 25 oranında haciz konabiliyor. Borcun miktarı ne olursa olsun, maaşın dörtte birinden fazlasına dokunulamıyordu. Yeni yasa taslağı yürürlüğe girerse bu oran yüzde 60’a kadar çıkabilecek.

Kademeli kesinti sistemi geliyor

Taslak metne göre haciz oranı, borçlunun gelirine göre belirlenecek. Geliri düşük olanlardan daha az, geliri yüksek olanlardan ise daha yüksek oranda kesinti yapılacak. Böylece gelirine göre adil bir dağılım hedefleniyor.

Yeni sistemin detayları şöyle:

• Net asgari ücret geliri olanlardan maaşın %10’u,

• Asgari ücretin 2 katına kadar kazananlardan %20’si,

• 3 katına kadar kazananlardan %30’u,

• 5 katına kadar kazananlardan %40’ı,

• 7 katına kadar kazananlardan %50’si,

• 9 katına kadar kazananlardan ise %60’ı haczedilebilecek.

Örneğin 154 bin 728 TL maaş alan bir çalışanın gelirinin 77 bin 364 TL’si borç tahsili için kesilebilecek.

Tasarıda ayrıca gelirini eksik bildiren borçlulara yönelik cezaların da artırılması öngörülüyor. Beyan edilen gelir ile gerçek gelir arasında fark tespit edilmesi halinde borçlular, hem idari para cezaları hem de icra takibine ilişkin ek yaptırımlarla karşılaşabilecek.

Hükümetin, bu düzenleme ile hem alacak tahsilatlarını hızlandırmayı hem de borçlu-alacaklı dengesi açısından daha sürdürülebilir bir sistem kurmayı amaçladığı belirtiliyor.