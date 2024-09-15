Gearbox'ın popüler oyun serisinden uyarlanan Borderlands filmi, sinemalarda büyük hayal kırıklığı yarattı. Gişede beklediğini bulamayan film, kısa süre içinde dijital platformlara taşındı. Film endüstrisi veri sitesi The Numbers'a göre, Borderlands'in sinema gösterimlerinden elde ettiği gelir sadece 30,975,300 dolar oldu. Ancak, filmin yapım ve reklam bütçesi bu rakamın çok daha üzerinde.

Yaklaşık 115 milyon dolar yapım maliyetine sahip olan filmin, pazarlama ve dağıtım maliyetlerinin ise 30 milyon dolar civarında olduğu belirtiliyor. ABD’deki gişe gelirleri, bu maliyetleri dahi karşılayamıyor.

Doom filminin gerisinde kaldı

Borderlands filmi, dünya genelinde elde ettiği 58,7 milyon dolarlık kazançla, gişe başarısızlığına uğrayan ve Rosamund Pike’ın başrolünde oynadığı Doom filminden bile geride kaldı.

Bu başarısızlığa rağmen serinin oyun tarafında heyecan devam ediyor. Borderlands 4, PS5, PC ve Xbox Series X/S için çıkış yapması beklenen ve çok daha güçlü bir yapım olacağı söylenen yeni oyun olarak gündemde.