Steven Spielberg ve Judd Apatow, Sony çatısı altında yapılacak "The Cola Wars" filmi için güçlerini birleştiriyor. Apatow’un yöneteceği, Spielberg’in ise Amblin Entertainment aracılığıyla yapımcılığını üstleneceği bu film, 1980’lerin ortalarında Pepsi ve Coca-Cola’nın zirveye çıkmak için verdikleri mücadeleyi konu alacak.

Film, gazlı içecek dünyasındaki bu büyük rekabetin önemli anlarını, Pepsi'nin neden olduğu Michael Jackson’ın saçının yanmasına yol açan piroteknik arıza gibi unutulmaz olayları da içerecek. Senaryosu Jason Shuman ve Ben Queen tarafından yazılan filmin vizyon tarihi ve oyuncu kadrosu henüz belirsiz.

Spielberg, "Jaws", "Jurassic Park" ve "Indiana Jones" gibi klasiklerle tanınırken, Apatow, "The 40-Year-Old Virgin" ve "Knocked Up" gibi komedi filmleriyle adından söz ettirdi. "The Cola Wars" filmi, 2026 yılında vizyona girmesi beklenen projeler arasında yer alıyor.