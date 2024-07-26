İlk olarak 2015 yılında duyurulan ve uzun bir bekleyişin ardından hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan Borderlands filmi, yeni fragmanıyla daha eğlenceli ve aksiyon dolu anlar içerdiği mesajını veriyor.

Yıldız oyuncu kadrosu

Filmin yönetmen koltuğunda, daha önce Hostel filmleriyle tanınan Eli Roth yer alıyor. Başrollerde ise Hollywood'un önde gelen isimlerinden Cate Blanchett (Lilith), Jamie Lee Curtis (Tannis), Gina Gershiwn, Kevin Hart (Roland), Ariana Greenblatt (Tiny Tina), Florian Munteanu (Krieg) ve Jack Black (Claptrap) bulunuyor. Bu popüler isimlerin filmde yer alması, hayranlar arasında karakterlerin oyundaki hallerinden uzak olduğu yönünde bazı eleştirilere neden olmuştu.

Film oyunun hikayesine bağlı kalacak

Borderlands filmi, oyunun hikayesine sadık kalarak Pandora gezegeninde geçiyor. Cate Blanchett'in canlandırdığı Lilith, kayıp bir kızı bulmak için Pandora'ya geliyor. Bu süreçte eski paralı asker Roland, ergen savaşçı Tiny Tina, koruyucusu Krieg, Padorlu arkeolog Tannis ve robot Claptrap ile işbirliği yaparak "hayal edilemez bir gücü" ortaya çıkarmaya çalışıyor.

Senarist değişikliği seyirciyi tedirgin ediyor

Film, yapım süreci boyunca birkaç kez senarist değişikliği yaşadı ve yeniden çekimler yapıldı. Eli Roth'un yerine başka bir yönetmenin çekimlerde görev alacağı söylentileri de gündeme geldi. Ancak yeni fragman, izleyicilere daha dinamik ve eğlenceli bir film vaat ederek beklentileri yeniden yükseltti.

Borderlands filmi 9 Ağustos'ta vizyonda olacak.