Muharrem Ayı vesilesiyle düzenlenen etkinlikte, Edremit Belediyesi 6 farklı noktada toplam 15 bin kişiye aşure dağıttı. Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, birlik ve beraberlik mesajı verdiği konuşmasında, aşure günlerinin tamamlandığını belirterek komşularıyla bu özel günü paylaştıklarını söyledi.

Birlik ve beraberlik çağrısı

Başkan Mehmet Ertaş, etkinlik hakkında şunları söyledi: "Muharrem Ayı dolayısıyla düzenlediğimiz Aşure Günleri'ni Altınoluk ve Kadıköy Mahallelerimizde tamamladık. Komşularımız için bolluk, bereket ve şifa dileyip aşuremizi bugün de hep birlikte paylaştık. 5 gün boyunca büyük bir emekle aşureleri pişiren aşçılarımıza, komşularımızla bu güzel buluşmayı hazırlayan ekibime ve katılan değerli komşularımıza teşekkür ediyorum. Afiyet olsun; birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun."

Geniş katılım

Etkinlik boyunca, Edremit'in farklı mahallelerinde gerçekleşen aşure dağıtımına halk yoğun ilgi gösterdi. Belediye ekiplerinin titizlikle hazırladığı aşureler, vatandaşlara ikram edilerek, geleneksel lezzetler paylaşmanın mutluluğu yaşandı. Başkan Ertaş, etkinliğin amacının toplumdaki birlik ve beraberliği pekiştirmek olduğunu vurguladı.