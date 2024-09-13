Balıkesir'in Börezli Kırsal Mahallesi'nde uzun süredir devam eden içme suyu sorunu, yapılan genel çalışmalarla çözüme kavuşturuldu. Mahalle sakinlerinin tatlı içme suyu teminindeki tesisatlar sona erdi ve bölge halkı artık sürekli suyun keyfini çıkarıyor.

Yeni ishale hattı ile su sorunu çözüldü

Börezli Kırsal Mahallesi'nde yaşanan kaçakçılığın giderilmesi için sürdürülen proje kapsamında, 1.700 metre uzunluğundaki eski ishale hattı tamamen yenilendi. Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ), Burhaniye Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün işbirliğiyle yürütülen çalışmalar sonucunda, bölgesel olarak sağlıklı ve sürekli içme suyuna erişim sağlanıyor.

Koordineli çalışmalar başarıyla tamamlandı

Balıkesir genelindeki su altyapısını genişletmek amacıyla bu projeyi, yerde su üstünde kalıcı olarak çözmeyi hedefliyor. Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban, çalışmalarını yerinde inceleyerek süreç hakkında mahalle sakinlerine bilgilendirmelerde bulundu. Erbalaban, bölgede yapılacak diğer işlemlerde de devam edeceğini belirtti.

Gelecek için güçlü altyapı

Bu kapsamlı çalışma, sadece mevcut sorunun çözümüyle ilgili özetlerp, gelecekte yaşanabilecek muhtemel su kesintilerini önlemek için önemli bir adım oldu. Börezli Kırsal Mahallesi sakinleri, yenilenen altyapının sunduğu konfor ve güvenlik, su tüketiminde her türlü aksama yaşamadan günlük hayatlarına devam edilebilirler.