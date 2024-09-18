Polonya, Boris fırtınasının neden olduğu aşırı yağış ve sellerle mücadele ederken, sel bölgelerindeki durumu izlemek için Bayraktar SİHA'ları kullanmaya başladı. Polonya Başbakanı Donald Tusk, sel mağdurlarının yaşadığı zorluklardan faydalanmaya çalışan fırsatçılara karşı bazı ürünlerde fiyat sınırlaması getirebileceklerini açıkladı.

Polonya'da Bayraktar SİHA'ları kriz gözetiminde

Polonya Silahlı Kuvvetleri, Boris fırtınasının etkili olduğu bölgelerde durumu daha iyi değerlendirebilmek amacıyla Bayraktar SİHA'larını kullanıyor. Polonya Silahlı Kuvvetler Genel Komutanı Marek Sokolowski, fırtınanın yol açtığı sel ve hasarı izlemek için SİHA'ların 09.00-21.00 saatleri arasında uçtuğunu açıkladı. Sokolowski, bu operasyonların Polonya-Belarus sınırını koruma görevine herhangi bir olumsuz etkisi bulunmadığını vurguladı.

Başbakan Tusk: Fırsatçılara karşı fiyat sınırlaması

Başbakan Donald Tusk, sel felaketinden faydalanarak ürünleri fahiş fiyatlarla satan fırsatçılar hakkında bilgi aldıklarını belirtti. Bu durumun önüne geçmek için bazı temel gıda ve ihtiyaç maddelerine fiyat sınırlaması getirebileceklerini ifade eden Tusk, bu konuda hukuki düzenlemelere sahip olduklarını söyledi.

Sel nedeniyle can kaybı ve maddi hasar

Polonya'nın güneyindeki Yukarı Silezya, Aşağı Silezya, Lubuski ve Opole bölgelerinde aşırı yağışlar ve seller nedeniyle ölenlerin sayısı 8'e yükseldi. Lewin Brzeski kasabasının yüzde 90'ının sular altında kaldığı bildiriliyor. Sel nedeniyle tahliye edilen bölgelerde yağmacılar ortaya çıkarken, polis bazı çalıntı araçlarla hırsızlık yapmaya çalışan kişileri yakaladı.

Wroclaw ve Opole için su baskını uyarısı

Wroclaw ve Opole şehirlerinde su baskınları bekleniyor. Trzebien köyünde sel sularına kapılan iki ABD askeri itfaiyeciler tarafından kurtarıldı. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in yarın Wroclaw’a geleceği ve hükümetin sel bölgeleri için ayrılan yardım bütçesini 2 milyar zlotiye (470 milyon euro) çıkardığı duyuruldu.

Avrupa genelinde can kaybı 24'e yükseldi

Boris fırtınasının etkisi altında kalan Çekya'da bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı ve can kaybı 4'e çıktı. Romanya'da 7, Avusturya'da ise 5 kişinin yaşamını yitirmesiyle Avrupa genelindeki toplam can kaybı 24’e ulaştı.