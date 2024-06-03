Bornova Belediyesi, Heidelberg Belediyesi ile ortak yürüttüğü İklim Uyum Şehir Eşleştirme Projesi (BORNBERG) ile iklim ve çevre odaklı eylemler için harekete geçti. AB ve Almanya’nın Heidelberg Belediyesi’nin deneyimlerinden yararlanarak, toplam 110 bin Euroluk bütçenin yüzde 90’ı “Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme-2: Yeşil Bir Gelecek İçin Eşleştirme Hibe Programı” tarafından finanse edilen proje, Türk ve AB yerel yönetimleri arasında diyaloğun geliştirilmesini ve yerel yönetimlerin kapasitelerinin güçlendirilmesini amaçlıyor.

Bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Bornova Belediyesi bürokratlarına yönelik düzenlenen bilgilendirme toplantısında, BORNBERG Projesi’nin detayları ve yapılacak çalışmalar ele alındı. Toplantıda, Bornova Belediyesi’nin Heidelberg Belediyesi ve ENSİA ile birlikte proje ortakları arasında yer alan Yaşar Üniversitesi Ekibi’nden Prof. Dr. Nurdan Yıldırım ve Dr. Öğretim Üyesi Emin Selahattin Umdu, Bornova’yı ve Türkiye’yi bekleyen iklimle ilgili gelişmeleri ve alınabilecek önlemleri anlattı. Bornova Belediyesi’nin başkan yardımcıları ve birim müdürleri de toplantıya katılarak sunumları dinledi.

"Herkesin problemi"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “İklimle ilgili konular sadece eğitimli insanların problemi gibi algılanıyor ama aslında herkesin problemi. O nedenle farkındalık oluşturmak istedik. Yolun başındayız. Umarım hem belediyemize, hem kentimize hem de insanlığa faydalı bir çalışmayı hep birlikte hayata geçiririz” dedi.

Bürokratlar bilgilendirildi

Yaşar Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurdan Yıldırım, “Daha yeşil, daha enerji verimli, daha sürdürülebilir bir Bornova için BORNBERG projesiyle ilgili müdürlerimize bilgilendirme yaptık. Projemiz hakkında genel bilgiyi verdikten sonra, yapacağımız çalışmalar ve ihtiyaç analizlerimiz hakkında bilgi verip gelişmeleri aktardık” dedi.

Amaç farkındalık yaratmak

Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Emin Selahattin Umdu ise, “Bugün BORNBERG projemizin yönetici eğitimlerine başladık. Bu eğitimler sırasında hem bir farkındalık yaratmak istedik hem de Bornova Belediyesi’nin farklı unsurlarının sürdürülebilirlik çalışmalarına verebileceği katkıları değerlendirdik” dedi.

Projenin hedefleri

Bornova için Yerel İklim Eylem Planının (SECAP) geliştirilmesi

Politika üretmeyi desteklemek için hazırlık çalışmaları yapmak

İklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma konusunda Bornova için yerel stratejiler, planlar ve yol haritaları geliştirmek

Toplumun farklı gruplarına odaklanarak iklim değişikliği ve çevre konusunda kamuoyunu bilinçlendirmek

İklim değişikliğine uyum sağlamanın aciliyeti ve önemi konusunda farkındalık yaratmak

Projeden beklenen sonuçlar

Heidelberg örneğine dayalı olarak Bornova için yerel iklim eylem planları ve stratejilerinin geliştirilmesi

Heidelberg'in iklim değişikliğine uyum konusundaki yenilikçi deneyimleri hakkında Bornova Belediyesi personelinin kapasitesinin artırılması

İklim değişikliği ve çevre konusunda halkın bilinçlendirilmesi

Heidelberg ve Türkiye arasında iklim değişikliğine uyum konusunda bilgi ve deneyim alışverişi

İklim değişikliğinden etkilenen yerel işletmelerin dayanıklılığını artırmak

Bornova'nın çevre üzerindeki su ve emisyon izini azaltmak