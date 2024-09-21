TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Bornova 1877, evinde Artvin Hopaspor ile karşı karşıya geliyor. Sezona güçlü bir başlangıç yapan Bornova 1877, üçüncü hafta mücadelesinde Artvin Hopaspor'u konuk edecek.

Maç kaçta, nerede yapılacak?

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda oynanacak maç saat 19.00’da başlayacak. İzmir temsilcisi, ilk iki maçında elde ettiği başarılı sonuçlarla dikkat çekti. Ligin ilk maçında Bulvarspor’u 4-0 gibi net bir skorla mağlup eden Bornova 1877, deplasmanda ise 23 Elazığ FK ile golsüz berabere kalarak hanesine 4 puan yazdırdı.

Teknik direktör güveniyor

Bornova 1877'nin teknik direktörü, takımın moralinin yüksek olduğunu ve bu maçtan da galip ayrılmak istediklerini belirtti. Takımın performansının iyi olduğunu vurgulayan teknik adam, sahaya galibiyet için çıkacaklarını ifade etti.

Artvin Hopaspor ile zorlu mücadele

Kendisi gibi 4 puana sahip olan Artvin Hopaspor, Bornova 1877 için zorlu bir rakip olacak. Ancak Bornova ekibi, taraftar desteğiyle galibiyeti hedefliyor.