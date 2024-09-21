Kırıkkale'nin Bahşılı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik etkin çalışmalarını sürdürüyor.

Edinilen bilgilere göre, M.G. adlı şahıs, basit yaralama, uyuşturucu madde ticareti, askeri ceza kanununa muhalefet, ruhsatsız silah bulundurma ve hakaret gibi suçlardan kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, M.G.'nin gizlendiği adres tespit edildi.

Doğruer Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, ilginç bir durumla karşılaştı: M.G., tuvaletin havalandırma boşluğuna saklanmış halde yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.