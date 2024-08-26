TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Bornova 1877, saha bulamama sorunu nedeniyle akademi liglerinden çekilme kararı aldı. Kulüp, geçen sezon 6 farklı yaş grubunda akademi liglerine katılım gösterdiklerini belirterek, bu sezon Bornova İlçe Stadı'nda antrenman yapma haklarının haftada 5 günden 3 güne düşürüldüğünü ve bu durumun antrenman sahası sıkıntılarına yol açacağını açıkladı. Bu sebeple 11-16 yaş aralığındaki takımların faaliyetlerini durdurma kararı aldıklarını duyurdu.

Ancak, Bornova Belediyesi'nin sorunun çözülmesi adına kulüp yetkilileri ile temasa geçtiği öğrenildi. Bu gelişme üzerine kulüp, yaptığı açıklamayı sosyal medya hesaplarından kaldırdı. Bornova 1877, profesyonel lige çıktığı ilk yıl da A takım için saha sorunuyla karşılaşmış ve geçen sezon zaman zaman Karşıyaka ve Altay'ın tesislerinde antrenman yapmak zorunda kalmıştı.