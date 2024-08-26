Firuzköy Bulvarı’nda kaza

İstanbul’un Firuzköy Bulvarı’nda meydana gelen kazada, skuterle yolda ilerleyen bir sürücüye kavşaktan dönen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücüye ilk müdahale çevredeki moto kuryeler ve otomobil sürücüsü tarafından yapıldı.

Yabancı doktor müdahale etti

Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, tesadüfen oradan geçen yabancı bir doktor, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. İngilizce konuşarak yaralının bilincini kontrol eden doktor, çevredekilere durumu hakkında bilgi verdi ve “Her şey yolunda” diyerek yaralının durumunun iyi olduğunu belirtti.

Kaza anı kamerada

Yaralı skuter sürücüsü, hastaneye gitmek istemese de ambulansla tedavisine devam edildi. Olay sonrası yaşananlar, bir moto kuryenin kask kamerasıyla kaydedildi ve kazanın ardından yapılan ilk müdahale anbean görüntülendi. Skuter sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.