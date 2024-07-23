Bornova 1877, Mustafa Çalışkan'ı Kadrosuna Kattı

Bornova 1877 Spor Kulübü, dış transferde ilk imzayı 2001 doğumlu sol ve sağ kanat oyuncusu Mustafa Çalışkan'a attırdı. Çalışkan, daha önce Bergamaspor, Bornova Yeşilovaspor ve Çeşme Belediyespor formalarını giydi. İzmir ekibi, genç yetenekle sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirdi.

"Takımımıza katkı vermek istiyorum"

23 yaşındaki futbolcu Mustafa Çalışkan, Bornova 1877 Spor Kulübü'ne katıldığı için mutlu olduğunu belirtti. Çalışkan, "Bornova 1877 geçtiğimiz sezon play off'lara kalarak önemli bir başarı sergiledi. Bu sezon da elimden gelenin en iyisini yaparak takımımıza katkı vermek istiyorum" dedi.

Kariyerinde öne çıkan takımlar

Mustafa Çalışkan, kariyerinde Bergamaspor, Bornova Yeşilovaspor ve Çeşme Belediyespor gibi takımlarda forma giydi. Genç oyuncu, her iki kanatta da görev yapabilme özelliği ile dikkat çekiyor. Bornova 1877'ye transferiyle takımın hücum gücüne önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.