Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir basın açıklaması yayımladı. Erdoğan, gazeteciliğin demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu vurgulayarak, gazetecilerin toplumsal hayatın düzenleyici unsurları olduğunu belirtti.

Tarafsız habercilik anlayışına vurgu

Açıklamasında sansürün kaldırılmasının 116. yıl dönümünü ve medya emekçilerinin bayramını kutlayan Erdoğan, “Bilgiye ve toplumsal gelişmeye olan katkılarınızın ve tarafsız habercilik anlayışınızın devam etmesini, sağlıklı ve başarılı bir yıl geçirmenizi diliyorum” şeklinde konuştu.

"Toplumun gelişiminde gazeteciler etkin rol oynuyor"

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan’ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Sansürün kaldırılışını kutladığımız 24 Temmuzlar, basının ve gazeteciliğin önemini ve özgürlüğünü hatırladığımız anlamlı bir gündür. Siz değerli basın mensupları, özverili çalışmalarınızla toplumun bilinçlenmesine ve doğru haber alma hakkını kullanmasına katkı sağlıyorsunuz. Ekonomimizin ve toplumumuzun gelişimi için yaptıklarınız büyük önem taşımaktadır. Denizli Ticaret Odası olarak yerel basının desteklenmesi ve güçlenmesi gerektiğine inanıyoruz. Sizler aracılığıyla camiamıza ve vatandaşlarımıza daha hızlı ulaşıyoruz. Hem iş dünyamızın hem de halkımızın sesi olmanızı takdir ediyoruz.”

Erdoğan, Atatürk’ün “Basın, milletin müşterek sesidir” sözünü hatırlatarak, gazetecilerin milli birlik ve beraberliğe katkıda bulunduğunu belirtti ve tüm basın mensuplarının bayramını içten dilekleriyle kutladı.