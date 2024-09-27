Transfer dönemi sona ererken Bornova 1877 SK, Nünberg doğumlu 19 yaşındaki yetenekli futbolcu Cenk Ekinci ile anlaştı. Genç oyuncu, kulübe katıldığı için duyduğu heyecanı dile getirirken, takımına katkıda bulunarak kendini göstermeyi arzuladığını ifade etti.

Cenk Ekinci: "Aile ortamı içinde uyum sağladım"

Cenk Ekinci, Bornova 1877 SK'ya katıldığında hissettiği mutluluğu şu sözlerle açıkladı: "Burada tam bir aile ortamı var. Genç yaş grubuna sahip olduğumuz için hemen uyum sağladım." Genç futbolcu, takım arkadaşlarıyla olan ilişkilerinin güçlü olduğunu ve bu durumun performansını olumlu etkilediğini belirtti.

Geçtiğimiz sezonun başarısı

Ekinci, geçtiğimiz sezon Nünberg U19 takımıyla 24 karşılaşmada görev aldı ve rakip fileleri 21 kez havalandırarak dikkat çekti. Hem sol kanat hem de forvet mevkisinde oynayabilen Ekinci, bu sezon Bornova 1877 SK formasıyla benzer bir başarı göstermeyi umuyor. "Takımımıza katkı sağlayarak bu sezon kendimi göstermek istiyorum," diyen Ekinci, hedeflerinin büyük olduğunu vurguladı.

Zorlu maç öncesi

Bornova 1877 SK, TFF 3. Lig'in üçüncü haftasında Kuşadasıspor ile karşılaşacak. Sezona 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puan toplayarak iyi bir başlangıç yapan yeşil-siyahlı ekip, zorlu deplasmandan galip gelerek yükselişini sürdürmek istiyor. Pazar günü Didim Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maç, takımların ligdeki gidişatını etkileme potansiyeline sahip.