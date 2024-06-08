TFF 3.Lig'de ilk sezonlarını 4. sırada tamamlayan Bornova 1877 Spor Kulübü'nde genç futbolcular, Süper Lig ve TFF 1.Lig takımlarının dikkatini çekti. Eren Fansa, Sabahattin Destici ve Murat Arslan gibi başarılı oyunculara üst liglerden transfer teklifleri geldi.

Kulüp Başkanı Hüseyin Ok, "Biz yarışmacı ve geliştirici bir kulüp misyonuna sahibiz. Genç futbolcularımıza fırsat vererek, kendilerini geliştirmelerini sağlıyoruz. İlk sezonumuzda birçok oyuncumuza teklif gelmesi sevindirici. Bu durumu değerlendireceğiz ve sürdürülebilirlik hedefleyerek ilerleyen dönemlerde üst liglere ve Milli Takımlara futbolcu yetiştirmek istiyoruz" dedi.