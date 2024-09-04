Bornova 1877 Spor Kulübü Teknik Direktörü Sercan Yıldırım, pazar günü yapılacak Bulvarspor karşılaşması öncesinde takımın hazırlık süreci hakkında bilgi verdi. Afyon'da üç aşamalı bir kamp dönemi geçirdikten sonra hazırlıklarına İzmir'de devam ettiklerini belirten Yıldırım, takımın lige hazır olduğunu vurguladı.

Hazırlık sürecinin detayları

Yıldırım, kamp sürecinde fiziksel ve taktiksel anlamda kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. "Futbolcularımızın son derece özverili ve istekli olmaları bizleri mutlu ediyor. Sahada istekli ve arzulu bir oyun sergilemek istiyoruz" diyen Yıldırım, takımın lige iyi bir başlangıç yapmayı hedeflediğini söyledi.

Taraftarlara çağrı

Lige galibiyetle başlamak istediklerini belirten Yıldırım, Bornova halkına önemli bir çağrıda bulundu. "Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda 19.00'da başlayacak maça tüm Bornova halkını davet ediyorum. Taraftarlarımızın desteğine sezon boyunca ihtiyacımız olacak" şeklinde konuştu.

Sezon beklentileri

Yıldırım, takımın genel performansı ve sezona dair beklentileri hakkında da açıklamalarda bulundu. İyi bir başlangıç yapmanın yanı sıra, sezon boyunca istikrarlı bir performans sergilemeyi hedeflediklerini belirtti.