TFF 3. Lig'de Ege bölgesinin güçlü temsilcileri Bornova 1877 ve Balıkesirspor, yarın 3. hafta mücadelelerinde ev sahibi olarak sahaya çıkacak.

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1. Grup'ta yer alan Bornova 1877, ilk iki maçında Bulvarspor’u 4-0 mağlup ettikten sonra deplasmanda 23 Elazığ FK ile golsüz berabere kalmıştı. Ligde 4 puanla iyi bir başlangıç yapan Bornova 1877, yarın saat 19.00'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda kendisi gibi 4 puana sahip Artvin Hopaspor'u ağırlayacak.

Balıkesirspor

2. Grup'ta ise sezona harika bir başlangıç yapan Balıkesirspor, ilk hafta Fatsa Belediyespor'u 4-1 yenip, ardından deplasmanda Uşakspor’u 2-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu. Kırmızı-beyazlı ekip, yarın saat 16.30'da Balıkesir Atatürk Stadı'nda Kelkit Hürriyetspor ile karşılaşacak ve 3'te 3 yaparak zirvedeki yerini korumaya çalışacak.

Kaynak: DHA