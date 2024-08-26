İzmir'in Bornova ilçesinde yer alan Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu, modern spor tesisleri arasında dikkat çeken bir yapıdır. 9.138 seyirci kapasiteli bu çok amaçlı stadyum, hem futbolseverler hem de spor tutkunları için önemli bir buluşma noktasıdır.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nun yapımına 4 Şubat 2014 tarihinde başlanmıştır. Kısa sürede tamamlanan bu modern yapı, 8 Ekim 2016'da resmi olarak açılmıştır. Açılışından hemen sonra, stadyumun adı Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu olarak değiştirilmiştir. Stadyum, adını İzmir'in eski Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'ndan almıştır.

Stadyumun ilk resmi maçı 1 Ekim 2016'da oynanmıştır. Bu heyecanlı karşılaşmada Göztepe ile Elazığspor karşı karşıya gelmiş ve maçın 12. dakikasında Göztepe'nin oyuncusu Halil Akbunar ilk golü kaydetmiştir. Maç sonucunda iki takım da birer gol atarak karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlanmıştır. Ayrıca stadyum, ilk UEFA maçını 7 Kasım 2016'da Altınordu U19 ve Sparta Prag U19 takımları arasında yapmıştır. Bu karşılaşmada Altınordu U19 takımı rakibini 6-2 mağlup etmiştir.

Teknik özellikler

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nun kapasitesi 9.138 kişidir. Modern yapısı ve geniş seyirci kapasitesiyle dikkat çeken bu stadyumun futbol sahası, 105x68 metre ölçülerindedir ve doğal çimle kaplıdır. Ayrıca stadyum, gece maçları için gerekli olan ışıklandırma sistemine de sahiptir.

Altınordu Spor Kulübü

Stadyum, şu anda İzmir’in köklü kulüplerinden biri olan Altınordu Spor Kulübü'ne ev sahipliği yapmaktadır. Kulübün maçları burada oynanmakta ve stadyum, Altınordu'nun önemli futbol karşılaşmalarına ev sahipliği yapmaktadır.

Ziyaret ve etkinlikler

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu, sadece futbol maçları için değil, çeşitli spor etkinlikleri ve organizasyonlar için de kullanılmaktadır. Stadyumun modern yapısı ve geniş kapasitesi, farklı türde etkinliklerin düzenlenmesine olanak tanımaktadır. Eğer sporla ilgileniyorsanız, bu stadyumu ziyaret ederek yerel ve uluslararası karşılaşmalara tanıklık edebilir, İzmir'in spor kültürünü yakından gözlemleyebilirsiniz.

Stadyum, İzmir'in Bornova ilçesinde, merkezi bir konumda bulunmaktadır. Ulaşım açısından oldukça elverişli bir bölgede yer aldığı için toplu taşıma araçları ve özel araçlarla kolayca ulaşabilirsiniz. Ayrıca stadyumun çevresinde kafe ve restoranlar gibi sosyal olanaklar da bulunmaktadır.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu: Ulaşım ve adres bilgileri

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu, İzmir’in Bornova ilçesinde bulunmaktadır. Bu modern spor tesisi, İzmir şehir merkezine oldukça yakın bir konumda yer alır ve hem toplu taşıma hem de özel araçlarla kolayca ulaşılabilir.

Adres: Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu Kazım Dirik Mahallesi, 850. Sokak, No:2 Bornova, İzmir, Türkiye.

Nasıl ulaşılır?

Toplu taşıma ile ulaşım:

Otobüs: İzmir şehir merkezinden Bornova ilçesine otobüsle ulaşabilirsiniz. Özellikle 2, 3, 4, 6, 16, 22, 24 ve 77 numaralı otobüsler, Bornova ilçesine hizmet vermektedir. Otobüslerle stadyuma en yakın duraklardan inerek kısa bir yürüyüşle stadyuma ulaşabilirsiniz. Metro: İzmir Metro'sunun M2 hattı (Bornova - Üçyol hattı), stadyuma en yakın metro istasyonlarından biri olan Bornova İstasyonu'na ulaşmanızı sağlar. Metrodan çıktıktan sonra, stadyuma yürüyerek ulaşabilirsiniz. İstasyondan çıkıp, Bornova yönüne ilerleyerek 10-15 dakikalık bir yürüyüşle stadyuma varabilirsiniz.

Özel araç ile ulaşım:

Şehir Merkezi: İzmir şehir merkezinden Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’na özel aracınızla geliyorsanız, şehir merkezinden Bornova yönüne doğru ilerleyin. Kemeraltı Caddesi'ni takip ederek veya İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan çıktıktan sonra Ege Üniversitesi'ne yönelen tabelaları takip ederek stadyuma ulaşabilirsiniz. Otopark: Stadyumun çevresinde geniş bir otopark alanı bulunmaktadır. Özel aracınızla geldiğinizde, stadyumun yakınındaki otopark alanlarına aracınızı bırakabilirsiniz.

Yakın çevre

Stadyumun çevresinde çeşitli kafe ve restoranlar bulunmaktadır. Maç öncesi veya sonrası bir şeyler atıştırmak isterseniz, bu mekanlardan faydalanabilirsiniz. Ayrıca, Bornova ilçesinin diğer önemli noktalarına da kolaylıkla erişebilirsiniz.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’na yapacağınız ziyaret için bu bilgileri kullanarak rahatça ulaşım sağlayabilirsiniz. İzmir’in bu modern spor tesisinde keyifli vakit geçirmenizi dilerim!