Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, göreve geldiği günden bu yana düzenli olarak gerçekleştirdiği sabah ziyaretleri kapsamında Evka-3 Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Mahalle muhtarı ve belediye bürokratlarıyla birlikte sokakları gezen Başkan Eşki, bölgedeki sorunları yerinde tespit etti ve esnafla sohbet ederek taleplerini dinledi. Başkan Eşki, özellikle yeşil alan ihtiyacına dikkat çekerek, yeni park projeleri ve yol-kaldırım düzenlemeleri gibi çalışmaların kısa sürede başlayacağını duyurdu.

Mahalle sakinlerinin memnuniyeti

Evka-3 sakinleri, Başkan Eşki’nin sabahın erken saatlerinde mahalleye gelerek sorunları birebir dinlemesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti. Başkan Eşki, ziyaret sırasında acil olarak çözülmesi gereken sorunlar için belediye ekiplerini hemen harekete geçirdi. Önümüzdeki günlerde de sabah ziyaretlerine devam edeceğini belirten Başkan Eşki, Bornova'nın her köşesine dokunmaya kararlı olduklarını söyledi.