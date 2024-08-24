Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde gece yarısı meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyük bir felaketin önüne geçti. U.A.’ya ait iki katlı ahşap binanın mutfak bölümünde çıkan yangın, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında, binanın ikinci katındaki mutfak kısmında önemli derecede hasar meydana geldi.

Yangın söndürme çalışmaları bir buçuk saat sürdü

Cumhuriyet Mahallesi'nde gece yarısı başlayan yangın, U.A.’ya ait iki katlı ahşap binanın mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıktı. Binadan yükselen dumanı gören vatandaşlar, hemen acil durum ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Hisarcık Belediyesi’ne bağlı itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına yaklaşık 1,5 saat süren bir çalışma ile müdahale etti ve alevlerin daha fazla yayılmasını önledi.

Büyük çapta hasar

Yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemede, binanın ikinci katındaki mutfak bölümünde büyük çapta hasar oluştuğu belirlendi. Ahşap yapının yanması sonucu mutfak eşyalarının yanı sıra yapı malzemelerinde de ciddi hasarlar meydana geldi. Yangının diğer bölümlere sıçramadan söndürülmesi, büyük bir zararın önüne geçti.

Yangının nedeni hakkında detaylı bir inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma, Hisarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Ekipler, yangının nedenini ve olayın arka planını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Yangının nedenine dair bilgi edinildiğinde, halkla paylaşılacak.