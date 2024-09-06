Bornova Belediyesi 2025 2029 Stratejik Planı Meclisten Geçti

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin katıldığı toplantıda, stratejik planın sürdürülebilirlik ve katılımcılık ilkeleri çerçevesinde hazırlandığı vurgulandı.

Katılımcılık ve sürdürülebilirlik ön planda

Nevzat Kavalar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Zabıta Haftası dolayısıyla zabıta kıyafetiyle katıldı. Başkan Eşki, meclisten oy çokluğuyla geçen stratejik planın, adaylık sürecinde verdiği sözlerin bir yansıması olduğunu belirtti. Eşki, "Belediyemizin temel amacı, vatandaşın bizlerden beklediği yol, kaldırım, temizlik, park ve bahçeler gibi hizmetleri eksiksiz sunmaktır. Bunun yanı sıra, afetlerle mücadele ve sosyal yardımlara da ağırlık vereceğiz" dedi.

Başkan Eşki, özellikle sürdürülebilirlik ve katılımcılık ilkelerine vurgu yaparak, belediyenin karar alma süreçlerine vatandaşların daha fazla dahil edileceğini ve uzun vadeli, çevre dostu projelerin uygulanacağını açıkladı.

Stratejik planın ana hedefleri

2025-2029 stratejik planı, Bornova Belediyesi’nin gelecekteki yol haritasını şekillendiriyor. Plan kapsamında şu ana hedeflere yer verildi:

Kurumsal Gelişim: Belediyenin iç yapısını güçlendirmek, hizmet kalitesini artırmak.

Sürdürülebilir Kentsel ve Kırsal Kalkınma: Şehir ve kırsal alanların birlikte gelişimini sağlamak.

Çevre Yönetimi: Yeşil alanların korunması, atık yönetimi ve çevresel sürdürülebilirlik.

Sosyal Katılım: Toplumsal katılımı artıracak projelerin hayata geçirilmesi.

Kültürel Mirasın Korunması: Tarihi ve kültürel değerlerin korunarak gelecek nesillere aktarılması.

Paydaşlarla İşbirliği: Üniversiteler, STK'lar ve diğer kurumlarla iş birliklerinin güçlendirilmesi.

Güçlü bir Bornova için adımlar atılıyor

Stratejik plan, Bornova Belediyesi'nin gelecek beş yılını şekillendirecek ve daha güçlü bir yönetim yapısıyla sürdürülebilir kalkınmayı hedefliyor. Belediye, vatandaşların beklentilerini karşılamaya yönelik hizmetleri artırarak, çevresel ve sosyal projelere daha fazla kaynak ayırmayı planlıyor.

Bornova Belediyesi’nin bu stratejik planıyla, uzun vadeli projelerle bölgenin gelişimine önemli katkılar sunulması hedefleniyor. Başkan Eşki, planın sadece mevcut ihtiyaçları karşılamanın ötesine geçerek, Bornova’nın geleceğine yönelik sürdürülebilir bir kalkınma modeli oluşturacağını belirtti.