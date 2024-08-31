İzmir Enternasyonal Fuarı, 93. kez kapılarını açarken, Bornova Belediyesi standı, fuarın en dikkat çeken noktalarından biri oldu. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, fuarın ilk gününde standı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. İlçenin kültürel ve tarihi zenginliklerini tanıtan etkinlikler, ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı.

Tarihi ve kültürel zenginlikler ön planda

Bornova Belediyesi’nin standı, Yeşilova Höyüğü’nden Belkahve’ye, Levanten Köşkleri’nden Homeros’a kadar Bornova’nın tarihi ve kültürel mirasını tanıtıyor. Kukla Şeker’in benzersiz anlatımıyla sunulan bu değerler, ziyaretçileri geçmişe götürürken, çocuklar için düzenlenen çikolata ve kukla yapım atölyeleri de eğlenceli anlar yaşatıyor. Ayrıca, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ziyaretçilere Türk bayrağı dağıtıldı.

“Zafer günlerini kutluyoruz”

Fuarın açılışında vatandaşlarla buluşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, fuarın Kurtuluş Savaşı’nın zafer günleri olan 30 Ağustos ve 9 Eylül tarihleri arasında düzenlenmesinin önemine dikkat çekti. Eşki, “Ulusal kurtuluş mücadelemizin zaferle sonuçlandığı bu iki günü coşkuyla kutlayacağımız etkinliklerle fuardayız. Herkesi standımıza bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Her gün renkli etkinlikler ziyaretçileri bekliyor

Bornova Belediyesi standında fuar süresince her gün 18.00-19.00 saatleri arasında başlayacak etkinlikler büyük ilgi görüyor. Çikolata atölyesinden bilim atölyelerine, tohum topu yapımından akıl ve zeka oyunlarına, halk oyunları gösterilerinden spor şovlarına kadar birçok etkinlik ziyaretçileri bekliyor olacak. Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından atalık tohumlardan elde edilen ve coğrafi işaretli Bornova Kınalı Bamyası da fuarda dağıtılacak.

Kültürel mirasın ve geleneklerin ön planda olduğu Bornova Belediyesi standı, ziyaretçilere tarihi ve kültürel zenginlikleri deneyimleme fırsatı sunuyor. Halk oyunu gösterileri, atölye çalışmaları ve Bornova’nın unutulmaz değerleri, fuarın en çok ziyaret edilen stantlarından biri olmasını sağlıyor.