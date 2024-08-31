Bahçelievler Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde gerçekleşen silahlı saldırıda, 1 polis, 1 jandarma, 1 güvenlik görevlisi ve 2 hasta yakını yaralandı.

Olayın detayları

İstanbul Bahçelievler’deki Devlet Hastanesi'nin acil servisi, gece saatlerinde gerçekleşen silahlı saldırı ile sarsıldı. Saat 02.30 sularında hastane önüne otomobille gelen kimliği belirsiz kişiler, acil servisin girişinde rastgele ateş açtı. Saldırıda, 1 hastane polisi, 1 hastane jandarması, 1 güvenlik görevlisi ve 2 hasta yakını olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Yaralılar tedavi altına alındı

Olayın ardından saldırganlar hızla kaçarken, hastane önünde büyük bir panik yaşandı. Saldırı sırasında kurşunlar hastanenin camlarına, acil serviste bekleyen ambulansa ve park halindeki bir araca isabet etti. Bu durum, hem hasta yakınları hem de sağlık personeli arasında büyük korkuya neden oldu. Yaralılar, olayın hemen ardından hastane içerisinde tedavi altına alındı.

Soruşturma başlatıldı

Olay yerine sevk edilen polis özel harekat, asayiş şube ve olay yeri inceleme ekipleri, geniş çaplı güvenlik önlemleri alarak hastane çevresinde ve içeride detaylı incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, saldırganların kimliklerini belirlemek ve saldırının hedefini tespit etmek için kapsamlı bir soruşturma başlattı.