Bornova Belediye Meclisi’nin Ağustos Ayı Meclis Toplantısı’nın ikinci oturumunda, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün kurulmasına karar verildi. Bu müdürlük, kent lokantaları, öğrenci yurtları ve kafeteryalar gibi sosyal ve iktisadi hizmetlerin Bornovalılara daha kaliteli ve uygun fiyatlarla sunulmasını sağlayacak.

Hukuk komisyonu onayı ile yeni müdürlük

Toplantının ilk oturumunun ardından, yeni müdürlüğün kurulma süreci Hukuk Komisyonu'nda görüşüldü ve onaylandı. Başkan Vekili Tansel Ertürk’ün yönettiği Meclis’te kabul edilen yönetmelikle birlikte, Bornova Belediyesi’nin sosyal ve iktisadi işletmeleri kendi bünyesinde yönetmesinin önü açıldı.

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün faaliyete geçmesiyle kent lokantaları, öğrenci yurtları, otoparklar, kafeteryalar ve asfalt üretim tesisi gibi mevcut tesisler ile yeni açılacak işletmeler bu müdürlük altında faaliyetlerini sürdürecek.

Başkan Ömer Eşki’den açıklama

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nü kurarak amaçlarının Bornovalılara daha kaliteli ve uygun fiyatlı hizmet sunmak olduğunu belirtti. Başkan Eşki, “Bu yeni müdürlüğümüzün Bornova’ya hayırlı olmasını diliyorum” diyerek, müdürlüğün yeni sosyal destek amaçlı işletmeleri yönetmeyi kolaylaştıracağını söyledi.