Bornova Belediyesi, ilçenin simgesi olan Bornova Misket Üzümü’nü yeniden yaygınlaştırmak için Işıkkent Mahallesi’ndeki 9 dönümlük atıl alanı üzüm bağına dönüştürüyor. Proje, yerel üretimi desteklemeyi ve tarımsal mirası canlandırmayı amaçlıyor.



Atıl Alan Üzüm Bağına Dönüşüyor

Bornova Belediyesi, uzun yıllardır moloz dökümleriyle atıl hâle gelen Işıkkent’teki 9 dönümlük alanı, ilçenin simgesi haline gelen coğrafi işaret tescilli Bornova Misket Üzümü bağına dönüştürüyor. Çalışmalar kapsamında temizlik ve hazırlık işlemleri başladı.

Başkan Ömer Eşki: “Bornova’yı yeşillendiriyoruz”

Proje alanını yerinde inceleyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, şunları söyledi:

"Işıkkent’te daha önce kendi haline bırakılmış bu alanı, Bornova Misket Üzümü bağına dönüştürmek istiyoruz. Elde edeceğimiz ürünlerle coğrafi işaret tescilli Misket Üzümü’nü tüm dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz. Kentteki atıl alanları bostanlara, üzüm bağlarına ve lavanta bahçelerine çevirmeye devam edeceğiz. Bornova’yı her yönüyle daha yeşil ve verimli hâle getirmek için çalışıyoruz."

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü ile İşbirliği

Bornova Belediyesi, önceki dönemde Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle 5 yerel üreticiye birer dönümlük Misket Üzümü bağı kazandırmıştı. Işıkkent’teki yeni proje ise üretimi artırmayı ve kentin kültürel mirasını korumayı hedefliyor.

Bornova Misketi: Kokusuyla ve Lezzetiyle Öne Çıkıyor

Bornova Misket Üzümü, zarif aroması, ince kabuğu ve kendine özgü misket kokusuyla biliniyor. 2020 yılında coğrafi işaret tescili alan bu üzüm, hem şaraplık hem sofralık olarak tercih ediliyor. Proje ile Bornova Belediyesi, yerel üretimi desteklerken ilçenin tarihi tarımsal değerini de yeniden canlandırmayı amaçlıyor.