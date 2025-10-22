İzmir Büyükşehir Belediyesi, Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesi’nin 3, 4 ve 5’inci etaplarında anahtar teslim çalışmalarını hızlandırdı. 1603 konut ve işyeri için tapu teslimleri önümüzdeki ilkbaharda başlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Mutaf, cephe ve iç imalatların tamamlandığını belirtti. “Örnekköy’de 3 ve 4’üncü etaplarda önümüzdeki bahar aylarından itibaren blok bazında hak sahiplerine tapu ve daire teslimlerini başlatacağız. 5’inci etap ise 2026 yazında tamamlanacak” dedi.

Proje Kapsamında Kaç Konut ve İşyeri Var?

3. Etap: 584 konut, 27 işyeri

4. Etap: 380 konut, 27 işyeri

5. Etap: 571 konut, 14 işyeri

Toplamda 1.603 bağımsız bölümün yapım süreci devam ediyor.

Kent Genelinde Kentsel Dönüşüm Çalışmaları

İzmir genelinde altı bölgede 248 hektarlık alanda dönüşüm sürüyor:

Uzundere: 32 hektar

Örnekköy: 18 hektar

Gaziemir Aktepe ve Emrez: 122 hektar

Konak Ege Mahallesi: 7 hektar

Konak Ballıkuyu: 48 hektar

Çiğli Güzeltepe: 21 hektar

Hak sahiplerine tapu ve daire teslimi yapılana kadar aylık 12 bin TL kira yardımı sağlanıyor. İsteğe bağlı olarak belediye mülkiyetinde geçici iskan da temin ediliyor.

Kentsel dönüşüm alanlarında metruk ve depreme dayanıksız binalar yıkıldı. Örnekköy 3, 4 ve 5’inci etaplarda inşaat çalışmaları hızla ilerliyor. 6’ncı etap için ihale hazırlıkları sürüyor.