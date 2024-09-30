Bornova Belediyesi, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) iş birliğiyle düzenlediği "Olumlu Ebeveynlik Becerileri" eğitimiyle aileleri bilinçlendirmeye devam ediyor. Eğitime ebeveynlerin yoğun katılımı dikkat çekti. Nevzat Kavalar Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitimde, ebeveynlerin çocuklarıyla daha etkili iletişim kurabilmesi amaçlandı. Katılımcılar, çocuklarının gelişim süreçlerinde olumlu yaklaşımları nasıl uygulayabileceklerini öğrendi.

Eğitimde neler konuşuldu?

Eğitim, Uzman Psikolog Selen Karaoğlu tarafından verildi. Eğitimin içeriği ebeveynlik kavramı, ebeveynlik stilleri ve çocuklarda olumsuz davranışların nedenleri gibi konuları kapsadı. Ayrıca, ailelerin çocuklarıyla sağlıklı bir ilişki kurabilmesi için olumlu ebeveynlik becerileri üzerinde duruldu. Bu beceriler sayesinde istenmeyen davranışların nasıl önlenebileceği de detaylı bir şekilde açıklandı.

"Sağlıklı toplum, sağlam aileyle kurulur"

Eğitim sonrası açıklama yapan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, bu tür eğitimlerin toplumsal gelişim açısından önemine değindi. Eşki, "Sağlıklı ve güçlü bir toplum, sağlam aile temelleriyle kurulur. Ebeveynlerin bu tür programlarla kendilerini geliştirmeleri, çocuklarımıza doğru rehberlik etmelerini sağlar" dedi. Ayrıca, Bornova Belediyesi'nin her zaman ailelerin yanında olacağını ve onları destekleyeceğini sözlerine ekledi.

Eğitimlerin topluma katkısı

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, aile içi iletişimi güçlendiren bu tür eğitimlerin, Bornova’da yaşayan tüm ebeveynler için faydalı olacağını belirtti. Ebeveynlerin bu programlara katılarak çocuklarıyla daha sevgi dolu ve etkili bir iletişim kurmalarının önemli olduğunu vurguladı.