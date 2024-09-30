Urla'da artan nüfus ve günlük yaşamın getirdiği trafik sorunlarına çözüm arayışında olan Urla Belediyesi, Erdoğan Ker Caddesi’nde kapsamlı bir kavşak ve yol düzenleme çalışması başlattı. Bu çalışma, ilçe genelindeki trafik akışını düzenlemeyi ve ana arterlerdeki yoğunluğu azaltmayı amaçlıyor.

Çalışmaların amacı

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, düzenleme ile ilçedeki trafik yoğunluğunu azaltmayı ve vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı hedeflediklerini vurguladı. Başkan Balkan, "Bülent Baratalı Bulvarı ve 75. Yıl Cumhuriyet Caddesi, hem yerel halk hem de ziyaretçiler için kritik yollar. Artan nüfus, büyük bir trafik sorunu yaratıyordu. Erdoğan Ker Caddesi’ndeki düzenlemeler, alternatif bir yol sunarak bu sorunu azaltacak," dedi.

Yapılacak düzenlemeler

Projenin kapsamı içinde şunlar yer alacak:

Sinyalizasyon Sistemleri: Kavşaktaki mevcut sistemler yenilenecek ve daha etkili hale getirilecek.

Yaya Geçitleri: Yaya geçitleri, güvenli geçişi artırmak amacıyla iyileştirilecek.

Trafik Akışı: Çeşitli trafik akışını hızlandıracak düzenlemeler gerçekleştirilecek.

Belediye yetkilileri, çalışmaların kısa süre içinde tamamlanacağını ve bu süreçte trafik akışının mümkün olduğunca az etkilenmesi için gerekli önlemlerin alındığını belirtti.