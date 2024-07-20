Bornova Belediyesi, asfalt çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yerel seçimlerden sonraki ilk üç ayda geçen senenin aynı dönemine göre iki katından fazla asfalt çalışması gerçekleştiren Bornova Belediyesi, Çamdibi’nde bulunan Yavuz Selim Caddesi’ndeki çalışmaların ardından Yıldırım Beyazıt Caddesi’nde de asfalt dökümüne başladı. Bornova’nın yol sorunlarını ortadan kaldırmayı amaçladıklarını ifade eden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Bu sözümüzün gereğini yerine getirmek için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

15.500 ton asfalt kullanıldı

Bornova Belediyesi, ilçenin genelinde yürüttüğü yol yenileme çalışmalarında toplamda 15.500 ton asfalt kullandı. Asfalt çalışmalarında görev alan ekip sayısını ikiye çıkarmak için gerekli teçhizatların alım sürecini başlatan Bornova Belediyesi, mevcut hızını daha da artırmak için planlamalar yapıyor. Bir yandan ana arterlerin kronikleşmiş sorunlarını çözmek amacıyla asfalt serim çalışmaları yapılırken, diğer yandan yama ekipleri çukurları kapatıyor. 1.850 metre uzunluğundaki Yıldırım Beyazıt Caddesi’ndeki serim çalışması, beşer günlük etaplar halinde 4 aşamada tamamlanacak.

Yaz bitmeden çalışmalar tamamlanacak

Yaz boyunca Bornova’nın her köşesinde yoğun bir asfaltlama çalışması yapacaklarını vurgulayan Başkan Eşki, “En önemli şikayetlerin başında yol ve kaldırım sorunu geliyor. Bir yandan yama ve tamir, bir yandan da özellikle ana caddelerde tüm caddenin asfaltını yenilediğimiz serim çalışmaları yürütüyoruz. Yaz aylarında trafikteki azalmadan da faydalanarak, Bornova’nın her köşesinde yoğun bir asfaltlama çalışması yürütecek, yağmurlar başlamadan sorunu önemli ölçüde azaltacağız. Bornovalıların konforunu artırmak, düzgün yolların olduğu bir ilçede yaşamasını sağlamak için çalışıyoruz” dedi.