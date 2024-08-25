Bornova Belediyesi’nden Çocuklara Çevre Eğitimi

Bornova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, çocuklara çevre bilincini aşılamak amacıyla geniş kapsamlı eğitimler düzenlemeye devam ediyor. Anaokulundan üniversiteye kadar her yaş grubuna hitap eden eğitimler, çocukların çevreyi koruma konusunda bilinçlenmesine katkı sağlıyor.

İklim değişikliği ve atık yönetimi eğitimi

Bornova Belediyesi tarafından yürütülen ‘İklim Değişikliği ve Atık Yönetimi Eğitimi’, yoğun ilgi görüyor. Bu eğitimler, çocukların atık pil, atık yağ ve ambalaj atıklarını evlerinde biriktirerek, Bornova Belediyesi ile işbirliği içinde geri dönüşüm süreçlerine katkıda bulunmalarını amaçlıyor. Özellikle Atık Getirme Merkezi’nin aktif kullanımı teşvik edilerek, bu atıkların ülke ekonomisine kazandırılması hedefleniyor.

Orman yangınlarına dikkat çekildi

Eğitim kapsamında, Altındağ Merkez Mahallesi Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezi’nden gelen çocuklar, anneleriyle birlikte Bornova Belediyesi Atık Getirme Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında, geri dönüşümün önemi, ambalaj atıklarının mutfak atıklarından ayrı biriktirilmesi ve bitkisel atık yağların lavabolara dökülmemesi gerektiği anlatıldı. Eğitimde ayrıca orman yangınlarının önlenmesi konusunda da bilgilendirme yapıldı.

Öğrencilerden çevre neferleri yetişiyor

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, eğitimlerin çocuklar üzerinde büyük bir etki yarattığını vurgulayarak, “Bu eğitimleri alan çocuklarımız, öğrendiklerini okullarında, mahallelerinde ve ailelerinde yayarak birer çevre neferi olacaklar. Bornova Belediyesi olarak çevremizi korumak ve daha yeşil bir Bornova için çalışıyoruz. Bu kapsamda Avrupa Birliği destekli BornBerg Projesi gibi önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Çocuklarımızın da bu bilinci küçük yaşlarda kazanması, geleceğimiz açısından büyük önem taşıyor” dedi.