Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor gibi Türkiye'nin köklü kulüplerinde teknik direktör olarak görev yapmış olan Daum'un vefatı, Türk futbol camiasını derinden üzdü.

Kulüpler açıklama yaptı

Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüplerinden yapılan açıklamalarda, "Eski teknik direktörümüz Christoph Daum’un vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Daum ailesine, sevenlerine ve tüm camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

1953 yılında Almanya'da dünyaya gelen Christoph Daum, akciğer rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu. Futbolculuk kariyerinde Duisburg ve FC Köln gibi kulüplerde orta saha oyuncusu olarak görev yapan Daum, 1986 yılında teknik direktörlük kariyerine adım attı. İlk büyük başarısını Almanya Bundesliga'da Stuttgart'ı 1991-92 sezonunda şampiyon yaparak kazandı.

Daum'un Türk futbolundaki ilk durağı 1993-94 sezonunda Beşiktaş oldu. İlk sezonunda Türkiye Kupası'nı kazanan Daum, bir sonraki sezonda ise Beşiktaş'ı lig şampiyonluğuna taşıdı. Ancak 1996 yılında siyah-beyazlı kulüpten ayrıldı. 2001 yılında tekrar Beşiktaş’ın başına geçen Daum, bu kez beklenen başarıyı yakalayamayınca görevinden ayrıldı.

2003 yılında Fenerbahçe'ye teknik direktör olarak geri dönen Christoph Daum, sarı-lacivertli ekibi iki sezon üst üste Süper Lig şampiyonu yaptı. Ancak üçüncü sezonun son haftasında şampiyonluğu Galatasaray’a kaptırarak büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. 2009-10 sezonunda Fenerbahçe’ye geri dönen Daum, bu kez de şampiyonluğu Bursaspor’a kaptırarak talihsiz bir şekilde ayrıldı.

Daum’un Türkiye'deki son görevi ise 2013-14 sezonunda Bursaspor’daydı. İki yıllık sözleşme imzalamasına rağmen, kötü sonuçlar nedeniyle ilk sezonun bitiminde yollar ayrıldı. Daum, teknik direktörlük kariyerindeki son görevini ise 2016-17 sezonunda Romanya Milli Takımı’nı çalıştırarak tamamladı.