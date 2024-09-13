Bornova Belediyesi'nden Kadın Muhtarlara Iklim Adaleti Toplantısı

Bornova Belediyesi, ilçedeki kadın muhtarlara yönelik olarak “İklim Adaletini Yönetmede Kadın Mahalle Muhtarlarının Etkisi” başlıklı bir toplantı düzenledi. Toplantıda, mahalle ölçeğinde iklim değişikliğiyle mücadele için stratejiler ve eylem planları ele alındı.

İklim adaleti toplantısı

Bornova Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantı, Nevzat Kavalar Kültür Merkezi Meclis Salonu’nda gerçekleşti. Kamu yönetimi ve yerel yönetimler uzmanı Prof. Dr. Zerrin Toprak Karaman’ın katılımıyla yapılan etkinlikte, kadın muhtarlarla mahalle düzeyinde iklim adaleti sağlamak için uygulanabilecek stratejiler üzerinde duruldu.

İklim değişikliği ve kadınların kırılganlığı

Prof. Dr. Karaman, kadın muhtarların mahallelerinde iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı nasıl adımlar atabileceğini ayrıntılı olarak açıkladı. Mahallelerin coğrafi ve sosyal yapıları dikkate alınarak geliştirilecek stratejilerin, iklim değişikliğinin kadınlar üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletmeye yönelik olabileceğini vurguladı. Karaman, kadınların ani iklim değişikliklerine karşı daha kırılgan bir grup olduğunu ve bu durumun eğitimden istihdama kadar pek çok alanda ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.

Başkan Ömer Eşki’den kadın muhtarlara destek

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, toplantının kadın muhtarların iklim adaletini sağlama konusundaki sorumluluklarını güçlendirdiğini belirtti. Eşki, “Bu toplantı, kadın muhtarlarımızın bu konuda daha güçlü adımlar atabilmeleri için önemli bir zemin oluşturuyor. Bornova Belediyesi olarak, kadın muhtarlarımızın liderliğinde iklim adaletini sağlamak ve ilçemizi daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.