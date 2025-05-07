Bornova Belediyesi, yerel üretimi teşvik etmek amacıyla 400 bin yazlık sebze fidesini kırsal mahallelerdeki üreticilere ücretsiz olarak dağıtmaya başladı. İlk dağıtım Beşyol Mahallesi'nde yapılırken, fidelerin tamamı belediyeye ait yerel tohum merkezinde atalık tohumlardan üretildi.

İlk dağıtım Beşyol'da gerçekleşti

Bornova Belediyesi'nin fide desteği kapsamında ilk etapta Beşyol Mahallesi'ndeki üreticilere 20 bin fide teslim edildi. Domates, tatlı ve acı biber, uzun siyah patlıcan ve topan patlıcan gibi 10 farklı sebze çeşidinden oluşan fideler, yerel üretimi güçlendirmek amacıyla Bornova Belediyesi Ekolojik Kent Yerel Tohum Merkezi'nde yetiştirildi.

Kadın üreticilerden yoğun ilgi

Beşyol'daki tören, özellikle kadın üreticilerin yoğun katılımına sahne oldu. Kadınlar, atalık tohumlardan üretilen fideleri büyük ilgiyle karşılarken, dağıtım süreci boyunca belediye ekiplerine teşekkür etti.

Başkan Ömer Eşki: "Bu topraklar geleceğimiz"

Dağıtım töreninde konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Yerel tohumlarımızla ürettiğimiz fideleri hem vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya erişimi hem de köy pazarlarımızın güvenilirliğini korumak için dağıtıyoruz. Bu fideler sadece toprağı değil, Bornovalının geleceğini de yeşertecek" dedi.

12 mahalle için statü değişikliği yolda

Başkan Eşki, Bornova Belediye Meclisi'nde alınan kararla 12 mahallenin kırsal mahalle statüsüne geçtiğini, bu kararın İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nden onay beklediğini hatırlattı. Söz konusu mahallelerin tamamında fide dağıtımının süreceği belirtildi.

Üreticilerden teşekkür mesajı

Törene katılan üreticiler, destekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Üretimimizi sürdürmek, atalık domatesleri, biberleri yetiştirmemiz için bu destek çok önemli. Belediyemiz sağ olsun, bu fideler bize nefes oldu" ifadelerini kullandı.