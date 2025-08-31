Bornova Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ilkokula adım atan çocuklara kırtasiye desteği sağladı. “Kırtasiye desteği bizden, hayaller sizden” sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında 1250 öğrenciye, eğitim hayatında ihtiyaç duyacakları malzemelerden oluşan setler dağıtılmaya başlandı.

2025-2026 eğitim-öğretim dönemine özel hazırlanan program çerçevesinde, ilkokul 1. sınıfa başlayan çocuklara okul çantası, kalemlik, resim defteri, sulu boya, pastel boya, kurşun ve kırmızı kalem, silgi, kalemtıraş ve defterlerden oluşan setler ulaştırılıyor. Belediye, hem ailelere maddi anlamda destek olmayı hem de öğrencilerin eğitim motivasyonunu artırmayı hedefliyor.

“Eğitimde fırsat eşitliği bizim görevimiz”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, eğitime verdikleri önemi vurgulayarak, “Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak, yerel yönetimlerin en önemli sorumluluklarından biri. Çocuklarımızın eğitim yolculuğuna daha güçlü başlaması için onların yanında olmayı sürdüreceğiz” dedi.

Başvurular okullar açılana kadar sürecek

Bornova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Damla Çelik Kaya ise yoğun talep üzerine başvuruların uzatıldığını belirtti. Kaya, “Başvuruları başlangıçta bir haftayla sınırlamıştık ancak gelen talepler doğrultusunda okullar açılana kadar devam etme kararı aldık. İlk günden itibaren yüzlerce çocuğumuza ulaştık. Amacımız, ailelerin yükünü hafifletmek ve çocukların eğitim yolculuğuna destek olmak” diye konuştu.

Bornova Belediyesi, kırtasiye desteği ile hem ailelerin bütçelerine katkı sunuyor hem de miniklerin hayallerine uzanan yolda yanlarında olmaya devam ediyor.