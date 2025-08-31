Narlıdere Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda örnek bir projeyi daha hayata geçirdi. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün düzenlediği etkinlikte özel gereksinimli bireyler ve çocuklar, aileleriyle birlikte hem doğayla hem de denizle kucaklaştı.

Etkinlik kapsamında, Seferihisar Engelsiz Eşit Yaşam ve Kampçılık Derneği’nin (SEKADER) engelli erişimine uygun şekilde düzenlediği Doğanbey Sakızağacı Tesisleri ve Urla Kum Denizi Plajı ziyaret edildi. İki gün süren organizasyonda çocuklar doyasıya yüzmenin mutluluğunu yaşarken, özel gereksinimli bireyler de uzun süredir erişmekte zorluk yaşadıkları denizin keyfini çıkarma fırsatı buldu.

“Çocuklarımızla denizi yaşadık”

Etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getiren aileler, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun’a teşekkür ederek şunları söyledi:

“Engelli bireyler için denize ulaşmak çoğu zaman mümkün olmuyor. Bugün burada çocuklarımızla birlikte denizi yaşadık. Bu bizim için çok büyük bir mutluluk. Başkanımıza bu imkânı sağladığı için minnettarız.”

Sosyal belediyecilik vurgusu

Göreve geldiği günden bu yana vatandaşların yaşamına dokunan sosyal projelere öncelik verdiklerini belirten Belediye Başkanı Erman Uzun, “Her bireyin eşit haklara sahip olduğu bir kent hedefiyle çalışıyoruz. Özel gereksinimli yurttaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak, onları toplumun her alanına dahil edecek projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün kapsayıcı çalışmalarının altını çizen belediye yetkilileri ise özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşama katılımını destekleyen faaliyetlerin önümüzdeki dönemde artarak süreceğini ifade etti.