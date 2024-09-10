Bornova Belediyesi, İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarına karşı başlattığı “Nar – Şiddete Karşı İletişim Projesi”ne tam destek verdi. Proje kapsamında düzenlenen ‘Muhtarlar Buluşması’nda, şiddet sorununa çözüm yolları tartışıldı ve uzman sunumlarıyla farkındalık artırıldı.

"Mahallemizi şiddete kapattık"

Bornova Belediyesi Nevzat Kavalar Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ‘Muhtarlar Buluşması’nda, şiddetin önlenmesi adına muhtarların toplumdaki önemine vurgu yapıldı. Toplantı öncesinde, Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Arıkan ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Bornovalı esnafı ziyaret ederek, şiddete karşı farkındalığı artırmak amacıyla iş yerlerine “Mahallemizi Şiddete Kapattık” yazılı çıkartmalar yapıştırdı.

Artan şiddete çözüm arayışları

Proje Koordinatörü Reyhan Şenay, Nevzat Kavalar Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıda şiddet sarmalının her geçen gün büyüdüğüne dikkat çekti. Şenay, muhtarların şiddet ve istismara maruz kalan bireyler için ilk başvuru noktası olduğunu belirterek, "Muhtarlarımız, bu toplantıdan birer 'Nar Elçisi' olarak ayrılacaklar" dedi.

"Ben ne yapabilirim?" sorusu önemli

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, kadına yönelik şiddetin çok yönlü bir sorun olduğunu vurguladı. Gappi, "Kadınlar genellikle bu süreçte yalnız kalıyor. Ancak herkesin kendine 'Ben ne yapabilirim?' sorusunu sorması gerekiyor. Mahalle olarak birlik olmalı ve şiddet mağduru kadını yalnız bırakmamalıyız" ifadelerini kullandı.

"İş birliği ile mücadeleyi sürdüreceğiz"

Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Cem Arıkan ise şiddet mağduru kadınlara destek olmanın büyük bir onur olduğunu belirterek, "Muhtarlarımız toplumsal bilinci yüksek bireyler. Şiddete karşı mücadelede önemli bir sorumluluk üstleniyorlar. İGC ile işbirliği içinde bu mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi.

Muhtarlar Buluşması’nda Sosyal Hizmet Uzmanı Dilek Yücel Aksoy ve İGC Nar Projesi Eğitmeni Birgül Ayman Güler, şiddetin önlenmesi ve mağdurlara yönelik atılacak adımlar hakkında katılımcılara bilgi verdi. Toplantı sonunda, Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Cem Arıkan, projeye katkı sağlayan uzmanlara teşekkür plaketi takdim etti.