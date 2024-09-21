Ağustos ayının ortasında Yamanlar Dağı’nda başlayıp Bayraklı Doğançay Mahallesi’nde büyük hasara neden olan orman yangını sonrası, evleri tamamen yanan Şehnaz Saru ve Yılmaz Canateş’e Bornova Belediyesi yardım elini uzattı. Yangın sonrası aileyi ziyaret eden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yıkılan evin enkazını belediye ekipleriyle birlikte kaldırdı ve yeniden inşa süreci için destek sözü verdi.

Başkan Eşki’den Destek Sözü

Yangın bölgesini inceleyen ve mağdur aileyle yakından ilgilenen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Vatandaşlarımızın zor zamanlarında yanlarında olmak bizim sorumluluğumuz. Gerekli tüm yardımları sağlayarak mağduriyetlerini gidereceğiz” dedi. Başkan Eşki’nin öncülüğünde Bornova Belediyesi ekipleri, yangında kullanılamaz hale gelen evin yıkımını gerçekleştirdi. Anne ve oğlunun yaşadığı evin yeniden inşası için de gerekli tüm adımların atılacağını belirtti.

Bayraklı Belediye Başkanı’ndan Teşekkür

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal ise yangında zarar gören 23 evin bulunduğunu hatırlatarak, “Tüm kurumların ve hayırseverlerin katkılarıyla mağduriyetleri gidermeye çalışıyoruz. Bu süreçte Bornova Belediyesi ve Başkan Ömer Eşki bizlere büyük destek verdi, kendilerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Muhtar Arzu Nisan'dan Bornova Belediyesi'ne Övgü

Doğançay Mahallesi Muhtarı Arzu Nisan da yangın sırasında Bornova Belediyesi'nin bölgeye iş makineleri, personel ve su tankerleriyle destek olduğunu vurguladı. Şehnaz Saru ve Yılmaz Canateş’in yanında olan Başkan Ömer Eşki’ye verdikleri tüm destekler için teşekkürlerini iletti.