Netflix, uzun zamandır merakla beklenen animasyon dizisi Splinter Cell: Deathwatch'ın ilk fragmanını izleyicilerle buluşturdu. Ubisoft'un ünlü gizlilik oyunu serisinden uyarlanan dizinin fragmanı, efsanevi ajan Sam Fisher'ın gece görüş gözlükleri ile suyun dibine doğru batışını gösteriyor. Henüz dizinin çıkış tarihi açıklanmasa da, heyecan giderek artıyor.

Dizinin, Splinter Cell evreninin hangi kısmını işleyeceği henüz belirsizliğini koruyor. Ancak Netflix, başrol karakter Sam Fisher'ı Liev Schreiber'ın seslendireceğini duyurdu. Schreiber, Ray Donovan, X-Men Origins: Wolverine ve Spotlight gibi yapımlardaki performanslarıyla tanınıyor.

Proje 2020'de duyurulmuştu

Dizinin yönetmenliğini Guillaume Dousse (Love, Death & Robots) ve Félicien Colmet-Daage (The Summit of the Gods) üstlenirken, senarist koltuğunda John Wick'in yazarı Derek Kolstad oturuyor. 2020'de duyurulan proje, Netflix’in büyüyen animasyon oyun dizileri serisine katılıyor.

Netflix, Castlevania ve Arcane gibi başarılı animasyon dizilerinin ardından Assassin's Creed, Devil May Cry ve Beyond Good & Evil gibi projeler üzerinde de çalışıyor. Splinter Cell, animasyon dünyasında boy gösterse de, oyun serisi uzun süredir yeni bir oyun çıkarmadı. Ancak Ubisoft, orijinal Splinter Cell oyununun yeniden yapımının yolda olduğunu duyurmuştu.