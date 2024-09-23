Bornova Belediyesi, Yeşilova Mahallesi'nde hayata geçireceği çok amaçlı sosyal tesisle, bölge halkına sağlık, sosyal destek ve spor alanlarında kapsamlı hizmetler sunmaya hazırlanıyor. 800 metrekarelik bu tesiste, Kent Market, Kent Lokantası, Kreş, Aile Sağlığı Merkezi ve Pilates Salonu gibi hizmetler yer alacak.

800 Metrekarelik Alan Kiralanacak

Bornova Belediyesi, 4076 ve 4045 sokakların kesişim noktasında yer alan 800 metrekarelik bir binanın giriş katını kiralayarak 5 farklı hizmeti bölge sakinlerinin kullanımına açacak. Kent Market, Kent Lokantası, Kreş, Aile Sağlığı Merkezi ve Pilates Salonu'nun bulunacağı tesiste, halkın temel ihtiyaçları bir arada karşılanacak.

Başkan Eşki’den İnceleme ve Proje Açıklaması

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Yeşilova Mahallesi'nde düzenlenen alan incelemesine, Bornova İlçe Sağlık Müdürü V. Tevfik Oğuz, Muhtar Sevda Korkmaz ve belediye meclis üyeleri ile katıldı. Eşki, projenin en kısa sürede başlatılacağını belirterek, "Bölge halkının ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacağız. Her aşamada büyük bir titizlikle çalışıyoruz" dedi.

Başkan Eşki: “Bölge Halkının Tüm İhtiyaçlarına Yanıt Verecek Bir Tesis”

Tesisin, Yeşilova Mahallesi'nin sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve spor gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlandığını belirten Eşki, "Aile Sağlığı Merkezi, İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne devredilerek halkın sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırılacak. Ayrıca Kent Market ve Kent Lokantası ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek sunacak, kreş ve pilates salonu ile farklı hizmetler bir arada olacak" ifadelerini kullandı.

Yeşilova Mahallesi’ne yeni bir nefes getirecek bu çok amaçlı tesis, bölge sakinlerinin hayatını kolaylaştıracak. Proje tamamlandığında, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet vermeye başlayacak.