Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Naşit Birgüvi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Basmane çukurunda bulunan yüzde 30’luk hissesini belediye hizmet binası yapımı karşılığında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devretme kararı üzerine sert eleştirilerde bulundu. Birgüvi, sosyal medya hesaplarından ve katıldığı TV programında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı ağır bir dille eleştirerek, bu anlaşmanın İzmir halkına zarar vereceğini belirtti.

Beşli Çete İddiası

Birgüvi, CHP'nin "beşli çete" olarak tanımladığı müteahhitlerin bu anlaşmadan kârlı çıkacağını iddia ederek, Cemil Tugay’ın Basmane çukurundaki hisseleri TMSF’ye devretme kararının ardında rant hesapları olduğunu ileri sürdü. “Tugay, Konak Meydanı’nda belediye ana hizmet binasını yaptırma karşılığında İzmir halkının hakkını bir grup müteahhide peşkeş çekiyor” diyen Birgüvi, bu durumu kamuoyuna açıkladı.

"Zararına Bir Takası Kimse Yapmaz

Birgüvi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait 6 bin 300 metrekarelik alanın karşılığında sadece 3 bin 200 metrekarelik bir hizmet binası yapılmasının büyük bir zarara neden olacağını belirtti. “Bu kadar zararına bir takası en cahil tüccar bile yapmaz” diyen Birgüvi, anlaşmanın yargıdan döneceğini savundu.

Süreçteki acemilikleri Büyükşehir'de ustalık dönemine dönüştü

Naşit Birgüvi, Cemil Tugay’ın daha önce Karşıyaka Belediye Başkanlığı döneminde de benzer bir satış yaptığını hatırlatarak, “Tugay’ın bu süreçteki acemilikleri Büyükşehir’de ustalık dönemine dönüştü” ifadelerini kullandı. Tugay’ın, milyarlarca liralık belediye bütçesi olmasına rağmen kendi belediye binasını yapmaktan aciz olduğunu da sözlerine ekledi.