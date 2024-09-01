Bornova Belediyesi, yolların bakım ve onarım çalışmalarını hızlandırmak amacıyla 'Born-Eye' adlı yenilikçi bir uygulamayı devreye soktu. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kenti daha yaşanabilir bir hale getirmek için her türlü teknolojik imkanı değerlendirdiklerini belirtti.

Yapay zeka ve görüntü işleme teknolojisi bir arada

'Born-Eye' sistemi, yapay zeka ve görüntü işleme teknolojilerini kullanarak yolların durumunu sürekli izliyor. YOLOv8 tabanlı nesne tespiti modeli ile çukur, tümsek ve rögar kapaklarını anında belirleyen bu sistem, tespit edilen sorunları anında Bilgi İşlem Müdürlüğü’ne iletiyor. Buradan Fen İşleri Müdürlüğü’ne aktarılan bilgiler doğrultusunda, ekipler vatandaş şikayetlerini beklemeden hızlıca müdahale ediyor ve sorunları gideriyor.

Bornova’ya teknoloji yatırımı

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 'Born-Eye' uygulamasının şehir içi ulaşım kalitesini yükseltme yolunda önemli bir adım olduğunu vurguladı. Eşki, “Born-Eye, hem vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak hem de belediyemizin hizmet kalitesini artırmak amacıyla geliştirildi. Bu sistemle birlikte, karşılaşılan sorunlara daha hızlı ve etkili çözümler üretmeyi hedefliyoruz. Teknolojik yeniliklere yatırım yapmaya devam ederek, Bornova’yı daha yaşanabilir bir kent haline getirme çabalarımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.