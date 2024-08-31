Denizlerdeki av yasağının sona ermesiyle birlikte, Muğla’nın Bodrum ilçesinde 2024-2025 Su Ürünleri Av Sezonu'nun açılışı Torba Mahallesi’ndeki balıkçı barınağında düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ve birçok yerel yönetici ile vatandaşın katıldığı etkinlikte, denize 40 bin adet yavru levrek bırakıldı.

"Gelecek kuşaklara temiz bırakmalıyız"

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Muğla’nın Türkiye’de su ürünleri üretimi ve ihracatında lider olduğunu belirtti. Saylak, son 4 yılda Muğla’nın su ürünleri ihracatında rekorlar kırdığını vurgulayarak, deniz dibine bırakılan ağların temizlenmesi gerektiğine dikkat çekti ve “Bu denizler bize atalarımızdan miras kaldı, gelecek kuşaklara bu şekilde bırakmalıyız” dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ise av sezonunun hayırlı olmasını dileyerek, denizlerin nimetlerini korumanın ve geliştirmenin herkesin sorumluluğu olduğunu ifade etti. Mandalinci, Bodrum’da gerçekleştirilen deniz dibi temizlikleriyle mavinin bereketine sahip çıkıldığını belirtti.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Muğla’nın su ürünleri ihracatının 1 milyar dolara yaklaştığını belirterek, “Ege ve Akdeniz’in bereketli sularında balıkçılarımızın ağlarını yeniden maviyle buluşturacağı bir gün. Muğla, su ürünlerinde Türkiye’de lider durumda. İhracatımız neredeyse 1 milyar doları buluyor ve 1’inci sıradayız” şeklinde konuştu.

Sembolik açılış

Tören kapsamında, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen deniz dibi temizliklerinde çekilen fotoğraflardan oluşan sergi gezildi. Bu yıl yapılan temizlikte çok az çöp çıktığı, Torba Balıkçı Barınağı içerisinde ise hiç çöp bulunmadığı bildirildi. Ayrıca, Bodrum’da hizmete sunulan su ürünleri kontrol teknesinin kurdelesi kesildi ve balık mezatı düzenlendi. Törenin ardından balıkçılar ve katılımcılar, sembolik olarak denize açıldı.