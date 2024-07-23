Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bulunan bir kağıt fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangın, dron ile havadan görüntülendi. Yangının büyüklüğü, hem yetkililer hem de çevredeki vatandaşlar için büyük endişe kaynağı oldu.

Tedbir amaçlı evler boşaltıldı

Vakıfköy Mahallesi'nde meydana gelen yangına, bölgedeki itfaiye ekipleri, toma ve sulama tankerleri ile müdahale ediliyor. Yangının daha etkin bir şekilde söndürülmesi için olay yerine söndürme helikopteri de çağrıldı. Tedbir amaçlı olarak, yangının yoğun dumanının yayılması ve güvenlik riski nedeniyle çevredeki konutlar boşaltıldı.

Yüzlerce vatandaş yangını izledi

Yangının büyüklüğü, havadan çekilen dron görüntüleriyle net bir şekilde ortaya kondu. Yüzlerce vatandaş, olay yerinden yükselen siyah dumanları ve alevleri izledi.