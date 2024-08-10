Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, göreve geldiği ilk 40 gün içinde ilçedeki 45 mahallenin tamamını ziyaret ederek dikkat çekici bir başarıya imza attı. Başkan Eşki, vatandaşların sorunlarını yerinde tespit edip çözüm üretmeye devam ederken, sabahın erken saatlerinde başlattığı çalışmalarda büyük bir değişim yaşandığını ve halkın memnuniyetini artırdığını belirtti.

Sabahın erken saatlerinden itibaren

Başkan Ömer Eşki, mahalle gezilerini sabah erken saatlerde başlatarak ilçedeki çeşitli hizmetleri hızla yerine getiriyor. Eşki ve ekibi, hem merkezi bölgelerde hem de eski köy yerleşimlerinde kapsamlı incelemeler yapıyor. Asfalt, beton, temizlik ve zabıta denetimleri gibi konularda kısa süreli çözümler üretirken, uzun vadeli hizmetler için de detaylı planlamalar yapılıyor.

Başkan Eşki, “Göreve geldiğimiz günden bu yana tüm mahallelerimizi dolaştık. Hızla çözülebilecek sorunları birkaç gün içinde giderdik. Daha kapsamlı çalışma gerektiren konularda da çözüm takvimi oluşturduk” şeklinde konuştu. Bu açıklama, başkanın hem hızlı hem de sürdürülebilir hizmet anlayışını gözler önüne seriyor.

"Kısa sürede büyük değişim"

Başkan Eşki, seçim öncesinde verdiği “Kısa sürede büyük değişim” sözünü hatırlatarak, bu değişimin sokakta hissedildiğini belirtti. “Temizlik, yol onarımları, park bakımları gibi alanlarda önemli iyileşmeler sağladık. Bornovalılar memnun” ifadelerini kullanan Eşki, vatandaşların memnuniyetini ön planda tuttuklarını vurguladı.

Başkan Eşki, mahalle ziyaretlerinin sürekliliğine dikkat çekerek, “Halkımızın ihtiyaçları sürekli değişiyor. Biz de bu dinamik süreci en iyi şekilde yönetmeye, Bornovalılarla birebir iletişim kurmaya devam edeceğiz” dedi. Bu açıklama, başkanın vatandaşlarla doğrudan iletişimini ve sürekli geri bildirim alarak hizmet sunma stratejisini ortaya koyuyor.